يشاهد بالعين المجردة.. القمر والمريخ وزحل فى مثلث سماوي يزين فجر السبت

كتب محمود راغب

يرصد بسماء مصر والوطن العربي صبيحة يوم السبت 6 أبريل 2024 انتظام هلال نهاية رمضان المتناقص في مثلث سماوي مع كوكبي المريخ وزحل وسيكون مشاهد بالعين المجردة قبل شروق الشمس بحوالي ساعة و 45 دقيقة باتجاه لأفق الشرقي في منظر وكأنه من عالم آخر.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، أنه يمكن استخدم المنظار لتعزيز تباين الألوان الأحمر المريخي والذهبي زحل ونظراً لأن المسافة الظاهرية بين القمر والمريخ وزحل واسعة فلن تظهر هذه الأجرام السماوية سوياً في مجال رؤية التلسكوب.

إذا كان الأفق الشرقي صافي جداً يمكن أيضاً رؤية كوكب الزهرة فوق الأفق مباشرةً قبل حوالي 30 دقيقة من ظهور الشمس.

إن مراقبة لمعان المريخ أسبوعياً في غاية الأهمية لرصد كيف سيتغير بشكل كبير من ألان وحتى يوم التقابل في منتصف يناير 2025، فهذه التغيرات الدراماتيكية في سطوع المريخ (ولونه الأحمر) هي جزء من سبب روعة مشاهدة المريخ في سماء الليل.

لفهم سبب اختلاف سطوع المريخ كثيراً في سماء الأرض يجب أن ندرك أن المريخ ليس كوكبا كبيرًا جدًا حيث يبلغ قطره 6,790 كيلومتر فقط وعلى عكس كوكب المشتري أكبر كوكب في نظامنا الشمسي. يبلغ قطر كوكب المشتري 140 ألف كيلومترا، يمكن اصطفاف أكثر من 20 كوكباً بحجم المريخ جنبا إلى جنب أمام كوكب المشتري، لذلك يبدو كوكب المشتري دائما ساطعا لأنه كبير جداً، لكن الحال ليس كذلك بالنسبة للمريخ الصغير الذي يرتبط لمعانه بقربه أو بعده من الأرض.

يدور المريخ حول الشمس خارج مدار الأرض وتتغير المسافة بين الأرض والمريخ، ففي بعض الأحيان تكون الأرض والمريخ على نفس الجانب من النظام الشمسي وقريبين من بعضهما، وفي بعض الأحيان ، كما كان يكون المريخ والأرض على جانبين متقابلين تقريبًا من الشمس من بعضهما وبالتالي يظهر المريخ خافتا.

إن السبب في ان الكوكب الأحمر ساطعًا في بعض الأحيان، لأن الأرض تستغرق عامًا لتدور حول الشمس مرة واحدة، ويستغرق المريخ حوالي عامين للدوران مرة واحدة، يحدث تقابل المريخ - عندما تمر الأرض بين المريخ والشمس - كل عامين و 50 يوماً.

لذا فإن سطوع المريخ يتضاءل ويزداد في السماء كل عامين تقريبًا، لكن هذه ليست الدورة الوحيدة للمريخ التي تؤثر على سطوعه، فهناك أيضاً دورة مدتها 15 سنة من حالات التقابل الساطعة والخافتة.

لذلك في السنوات التي نمر فيها بين المريخ والشمس وكون المريخ أيضًا أقرب إلى الشمس تكون الأرض والمريخ كذلك أقرب.

إن موعد تقابل المريخ التالي حيث سيظهر فيها الكوكب في ذروة لمعانه خلال عامين في السماء سيكون في 16 يناير 2025.