واردات مصر من الصين تتراجع بـ1.8مليار دولار العام الماضى والأجهزة الكهربائية تتصدر

كتب: مدحت عادل

أغلقت الواردات المصرية من الصين العام الماضي 2023 على تراجع كبير، قياسا بنفس الفترة من العام السابق له 2022، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وسجل إجمالي الواردات المصرية من الصين نحو 12 مليارا و941 مليون دولار بنهاية عام 2023، بينما كانت نحو 14 مليارا و764 مليون دولار في العام السابق له 2022، بتراجع بلغت قيمته مليارا و822 مليون دولار، مدفوعة بتراجع الواردات المصرية لعدد من المجموعات السلعية خلال تلك الفترة.

وجاءت الآلات والأجهزة الكهربائية في صدارة قائمة السلع المتراجعة عام 2023، حيث بلغت قيمتها نحو ملياري و618 مليون دولار، مقابل 3 مليارات و69 مليون دولار عام 2022، بتراجع بلغ 451 مليونا و688 ألف دولار، يليها واردات مصر من المراجل والآلات والأجهزة الآلية بقيمة بلغت مليارا و905 مليون دولار عام 2023، بينما كانت مليارى و154 مليون دولار عام 2022، بتراجع بلغ 249 مليونا و640 ألف دولار.

وتضمنت قائمة السلع المتراجعة أيضا واردات شعيرات تركيبية وبلغت قيمتها مليار و117 مليون دولار عام 2023، مقابل مليار و123 مليون دولار عام 2022، بتراجع بلغ 6 ملايين و153 ألف دولار، إلى جانب واردات السيارات والجرارات بقيمة بلغت 486 مليون و989 ألف دولار عام 2023، مقابل 634 مليون و578 ألف دولار عام 2022، بتراجع بلغ 147 مليون و589 ألف دولار، وأخيرا واردات حديد وصلب – فولاذ وبلغت قيمته 661 مليونا و328 ألف دولار عام 2023، مقابل 625 مليون و100 ألف دولار عام 2022، بتراجع بلغ 36 مليونا و228 ألف دولار.