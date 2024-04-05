نائب محافظ قنا يشهد احتفال ليلة القدر بمسجد عبد الرحيم القنائى

قنا صابر سعيد

شهد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، احتفالية مديرية الأوقاف بذكرى ليلة القدر، بمسجد سيدى عبدالرحيم القنائى، و بحضور حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، والنائب العمدة مبارك، والنائب محمد الجبلاوى، عضوا مجلس النواب، والدكتور ماهر جبر، وكيل وزارة الاوقاف بقنا، والشيخ تاج الدين أبوالوفا رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والامنية، ولفيف من المواطنين من ابناء المحافظة.

ونقل نائب محافظ قنا، تهنئة اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، لجموع الشعب المصري بليلة القدر المباركة، وقرب حلول عيد الفطر المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيد تلك الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات على مصرنا الحبيبة، وأن يحفظ مصر قيادة وشعبا من كل سوء.

يذكر أن الحفل بدء بتلاوة آيات من القران الكريم لفضيلة الشيخ عبدالسلام إبراهيم، ثم كلمة مديرية أوقاف قنا، للشيخ حجازى محمد إمام المسجد، والتى تحدث فيها عن فضل ليلة القدر، التي أنزل فيها القرآن الكريم، تلك الليلة التي يغفر فيها الله لعبادة المؤمنين ويعتقهم من النار، مؤكدا على أهمية إحيائـها في الليالى الفردية من العشر الأواخر، تلاها فقرة من الابتهالات الدينية للمبتهل الشيخ علاء احمد الدندراوى، إمام مسجد سعود، وفى نهاية الاحتفال، كرم نائب محافظ قنا، 7 من مديري الإدارات والأئمة، تقديرا لحسن أدائهم المتميز اداريا ودعويا، بتسليمهم شهادات التقدير والجوائز القيمة.