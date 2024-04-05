مندوب الجزائر بمجلس الأمن: 6 أشهر من الحرب بغزة دفعت السكان إلى براثن الجوع

كتب محمد شرقاوى

قال مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن، إن 6 أشهر من الحرب في قطاع غزة دفعت السكان إلى براثن الجوع، مؤكدا أن الاحتلال لم يمتثل لقرارات مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف خلال كلمته بجلسة لمجلس الأمن بشأن الأوضاع في غزة، نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، إن الاحتلال يستخدم آلة قتل ترتكب جميع انتهاكات القانون الدولي في ظل إفلات تام من العقاب، مضيفا أن الهجوم الإسرائيلي على أعضاء المطبخ المركزي العالمي في قطاع غزة كان ممنهجا.

وتابع أننا ندين كل جرائم القتل الوحشي التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين، كما ندين عمليات القتل الإسرائيلية التي استهدفت أكثر من 484 عاملا في المجال الصحي بغزة منذ 7 أكتوبر.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي يقتل العاملين الإنسانيين بقطاع غزة في عمليات قمع مستمرة، مضيفا أنه يجب توفير ظروف إنسانية آمنة لعمال الإغاثة في قطاع غزة لضمان استمرار عملهم، والاحتلال الإسرائيلي يواصل حملته لوقف وكالة أونروا وتفكيكها.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

