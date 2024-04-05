اليوم السابع
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الجمعة، 05 أبريل 2024 09:15 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مقتل 3 أشخاص وإصابة آخر في غارة للطيران الإسرائيلي جنوب لبنان

الجمعة، 05 أبريل 2024 08:30 م
مقتل 3 أشخاص وإصابة آخر في غارة للطيران الإسرائيلي جنوب لبنان لبنان
أ ش أ

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قتل 3 أشخاص وأصيب آخر، اليوم الجمعة، في غارة للطيران الإسرائيلي استهدفت مركزا لحركة "أمل"، في بلدة "مرجعيون"، جنوب لبنان.


وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام أن الجيش الإسرائيلي شن - كذلك - غارات جوية استهدفت بلدتي "بليدا" و"ميس الجبل"، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية المنطقة الواقعة بين "ديرميماس" و"كفركلا" و"باب ثنية" في "الخيام"، كما طالت رشقات رشاشة متوسطة وقذائف مدفعية الاحتلال بلدة "كفركلا".


وفي صور، أطلقت القوات الإسرائيلية نيرانا رشاشة باتجاه بلدة "الضهيرة".


وكان قد قتل شخصان وأصيب آخرون اليوم، في غارة للطيران الإسرائيلي على بلدة "عيتا الشعب" جنوب لبنان.







الطيران الاسرائيلى

لبنان

حركة أمل




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