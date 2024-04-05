مظاهرات فى محيط السفارة الإسرائيلية فى العاصمة الأردنية عمان

وكالات

تجددت المظاهرات اليوم الجمعة فى محيط السفارة الإسرائيلية فى العاصمة الأردنية عمان، حيث تجمع الآلاف منددين باستمرار الحرب على قطاع غزة.

وندد المشاركون فى مسيرة فى العاصمة عمان بالحرب الإسرائيلية المتواصلة على الفلسطينيين فى القطاع.



وذكرت قناة "المملكة" أن "مسيرة انطلقت من أمام المسجد الحسينى فى وسط البلد نظمتها فعاليات شعبية وحزبية استنكرت العدوان الغاشم على قطاع غزة"، داعين "إلى الضغط الدولى لوقف المجازر التى ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين فى القطاع".



وندد المشاركون فى المسيرة بازدواجية المعايير الدولية تجاه القضية الفلسطينية.



وتتواصل الحرب المدمرة على غزة ومعها يتزايد عدد الضحايا ويتفاقم الوضع الإنسانى فى القطاع.



وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلى على غزة 33091 قتيلا و75750 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.