اليوم السابع
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"مطبخ المصرية" يواصل تجهيز 400 وجبة يوميًا بأسوان ضمن "حياة كريمة"

الجمعة، 05 أبريل 2024 06:00 م
"مطبخ المصرية" يواصل تجهيز 400 وجبة يوميًا بأسوان ضمن "حياة كريمة" مطبخ المصرية
أسوان- صلاح المسن

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تستمر فعاليات مبادرة "مطبخ المصرية" بمحافظة أسوان، في تجهيز وإعداد 400 وجبة يومياً يتم توزيعها على الأسر والأهالى بالقرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركزى إدفو ونصر النوبة .

وكلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف الجهود المبذولة لمواصلة فعاليات وأنشطة المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى للأهالى والمواطنين وخاصة فى القرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة ، أنه تحت رعاية محافظ أسوان تستمر فعاليات مبادرة " مطبخ المصرية " لتجهيز وإعداد 400 وجبة يومياً يتم توزيعها على الأسر والأهالى بالقرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركزى إدفو ونصر النوبة .

كما أوضحت الدكتورة هدى مصطفى، أن مبادرة "مطبخ المصرية" هى مبادرة مجتمعية ذات بعد تنموى مستدام تساهم فى توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات والفتيات ، بجانب تنمية مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات ، بالإضافة إلى تقديم خدمات إطعام  الأسر الأكثر إحتياجاً كأحد مخرجات هذا التدريب .

لافتة إلى أن السيدات المشاركات بالمبادرة تلقين تدريباً متخصصاً على يد أحد الطهاة الماهرين بالمحافظة للتعرف على طرق التخطيط وطلب وإعداد وتجهيز الأغذية  للولائم الكبري والوجبات الجاهزة .

 

 







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