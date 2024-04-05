مصرع شاب وإصابة 2 آخرين إثر انقلاب دراجة نارية بطريق النزل بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

لقي شاب مصرعه وأصيب 2 أخرين، إثر حادث انقلاب دراجة نارية موتوسيكل، بطريق الطاهري مركز منية النصر، بمحافظة الدقهلية، تم نقل الجثمان للمشرحة، والمصابين للمستشفي لتلقي العلاج اللازم.

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة منية النصر، بورود بلاغ من إدارة تأمين مستشفي منية النصر، بوصول 3 شباب بإصابات متنوعة، إدعاء حادث سير.

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر، لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع عبدالله، م، م، ال، 17 عاما، وإصابة محمد، ا، ح، 17 عاما، محمود، م، ا، ال، 17 عاما، مقيمين قرية النزل، دائرة المركز، حيث انقلبت بهم دراجة نارية كانوا يستقلوها، علي طريق الطاهري النزل.

تم نقل الجثمان للمشرحة، والمصابين للمستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.