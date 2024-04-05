مشروب خارق وغير مكلف لإنقاص الوزن الزائد.. تناوله على معدة فارغة

كتبت مروة هريدى

يلجأ العديد من الأشخاص إلى العلاجات الطبيعية فى رحلة البحث عن إنقاص الوزن، وأشار موقع "تايمز أوف انديا" إلى أن تناول مشروب الزنجبيل مع قشر الليمون على معدة فارغة يساعد فى إنقاص الوزن الزائد.

يحتوى قشر الليمون على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة وخاصة مركبات الفلافونويد التى قد تسرع من عملية التمثيل الغذائي وتعزز حرق الدهون، كما يشتهر الزنجبيل بصفاته المضادة للالتهابات، ويساعد على الهضم وقد يزيد من الشعور بالشبع مما يقلل بدوره من إجمالي استهلاك السعرات الحرارية.

يساعد الزنجبيل أيضًا فى تسريع عملية التمثيل الغذائي، حيث تعمل المركبات الموجودة في الزنجبيل على حرق المزيد من السعرات الحرارية أثناء عملية الهضم.

طريقة اعداد وصفة ماء الزنجبيل مع قشر الليمون لإنقاص الوزن

يتم بشر جذور الزنجبيل الطازج إلى شرائح رفيعة ثم نضيفها إلى قشر الليمون والماء ونتركه ليلة كاملة فى الثلاجة للحصول على الفوائد المثالية من هذا المشروب.

ثم نضف ملعقة من هذا المزيج إلى كوب من الماء المغلي، ويُترك على نار هادئة خفيفة لمدة دقيقتين قبل تصفيته وتناوله دافئًا على معدة فارغة بما يساعد فى إنقاص الوزن، حيث يساعد تناوله فى الصباح على تسريع الهضم وتعزيز عملية التمثيل الغذائي، وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام وزيادة الشعور بالشبع.

فوائد أخرى لتناول مشروف الزنجبيل مع قشر الليمون

بالإضافة إلى مساعدة الأشخاص على إنقاص الوزن، يساعد تناول مشروب الزنجبيل مع الليمون فى تخفيف آلام المعدة وتعزيز الصحة العامة بفضل خصائص الزنجبيل المضادة للالتهابات، بينما تساعج مضادات الأكسدة الموجودة بقشر الليمون في تزيز أداء الجهاز المناعي.

