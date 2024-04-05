اليوم السابع
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محافظ الاسماعيلية يستجيب لسيدة مسنة بعزبة الكوبانية ويأمر بتوفير كافة احتياجاتها

الجمعة، 05 أبريل 2024 02:48 ص
محافظ الاسماعيلية يستجيب لسيدة مسنة بعزبة الكوبانية ويأمر بتوفير كافة احتياجاتها محافظ الإسماعليلية
الإسماعيلية -صبرى غانم

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كلف اللواء  شريف فهمى محافظ الإسماعيلية وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، ووكيل وزارة الإسكان ببحث حالة المواطنة فاطمة والمقيمة بعزبة الكوبانية التابعة لقرية عين غصين، والتى تعرضت هذه العزبة إلى انهيار جزء من ترعة السويس، أدى إلى غرق المنازل والأراضي بالمياه ووجه المحافظ بتلبية كافة احتياجات المواطنة.

يذكر أن الحاجة فاطمة  تحدثت إلى  المحافظ من خلال جهاز اللاسلكي الخاص بالشبكة الوطنية للطوارئ، والسلامة العامة وتحدثت مباشرة من خلال خاصية الفيديو التى تقدمها الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وعلى الفور أمر اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، ببحث حالة السيدة المذكورة والوقوف على كافة احتياجاتها وتلبيتها فوراً.







الاسماعيلية

انهيار ترعة السويس

الشبكة الوطنية للطوارئ

عزبة الكوبانية




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