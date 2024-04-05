اليوم السابع
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محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية "ليلة القدر" بمسجد الإمام البوصيري

الجمعة، 05 أبريل 2024 12:05 ص
محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية "ليلة القدر" بمسجد الإمام البوصيري محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية ليلة القدر
الإسكندرية جاكلين منير

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شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، احتفالية مديرية الأوقاف بالإسكندرية بليلة القدر، بمسجد الإمام البوصيري، وذلك بحضور الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف، ولفيف من القيادات الدينية والأمنية والتنفيذية بالمحافظة

وأدى اللواء محمد الشريف صلاة التراويح، وسط حشد من الأهالي، مقدمًا التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله_عز وجل_أن يعيد هذه المناسبات المباركة على شعب مصر بالخير والرخاء.

محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية ليلة القدر (1)
محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية ليلة القدر

 

محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية ليلة القدر (2)
محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية ليلة القدر

 

محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية ليلة القدر (3)
محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية ليلة القدر






الاسكندرية

ليلة القدر

محافظ الاسكندرية

اوقاف الاسكندرية




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