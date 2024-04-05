فنزويلا تواجه حرائق غابات غير مسبوقة بسبب الجفاف فى الأمازون

فاطمة شوقى

تواجه فنزويلا عددا قياسيا من حرائق الغابات، في الوقت الذي يجتاح فيه الجفاف الناجم عن تغير المناخ منطقة غابات الأمازون المطيرة، وسجلت الأقمار الصناعية أكثر من 30200 حريق في فنزويلا بين يناير ومارس، وهو أعلى مستوى لتلك الفترة منذ بدء التسجيل في عام 1999، وفقًا لوكالة الأبحاث البرازيلية إنبي، التي تراقب أمريكا الجنوبية بأكملها.

وأشارت صحيفة انفوباى الأرجنتينية إلى أن هذا الرقم يشمل الحرائق في منطقة الأمازون، وكذلك في الغابات والمراعي الأخرى في البلاد.

ووفقا للباحثين، فإن الحرائق التي يشعلها البشر لتطهير الأراضي من أجل الزراعة تنتشر بشكل لا يمكن السيطرة عليه بسبب ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار في شمال أمريكا الجنوبية، فضلا عن عدم وجود خطط وقائية.



يغذي النبات المنتشر في كل مكان المخاطر المتزايدة لكارثة حرائق الغابات، ويلقى الخبراء اللوم في الجفاف على تغير المناخ وظاهرة النينيو، وهي ظاهرة الاحتباس الحراري الطبيعية في شرق المحيط الهادئ التي تغير أنماط الطقس العالمية.



وقالت مانويلا ماتشادو، الباحثة في مجال الحرائق بجامعة أكسفورد، إنه في حين أن موسم الأمطار جلب الراحة في الأشهر الأخيرة جنوب منطقة الأمازون البرازيلية، فإن الحرائق الفنزويلية قد تكون علامة مثيرة للقلق على ما ينتظرنا بمجرد وصول موسم الجفاف إلى هناك، وقالت ، كل شيء يشير إلى أننا سنشهد حرائق كارثية أخرى، حرائق ضخمة هائلة الحجم والارتفاع.

وعادة ما تحدث أشد الحرائق في المنطقة في البرازيل في شهري أغسطس وسبتمبر على طول الحافة الجنوبية الشرقية للأمازون، حيث تكون إزالة الغابات لأغراض الزراعة أكثر عدوانية.



وفي فنزويلا، كافح حوالي 400 من رجال الإطفاء حريقًا كبيرًا خلال عطلة عيد الفصح يهدد متنزه هنري بيتير الوطني، وهو محمية على الواجهة البحرية بها غابات سحابية نادرة، وفقًا لخدمة المتنزهات الوطنية.

وقال كارلوس كارويدو بيريز، الذي يعيش في مكان قريب: أشعر بالصدمة، إن لم أقل بالقلق، بسبب هذا الحريق، لم يسبق لي أن رأيت حريقًا بهذا الحجم وهذا الضرر الذي يلحق بالبيئة.



وقالت وزارة البيئة الفنزويلية الشهر الماضي إنها أطلقت جهدا منسقا بطائرات هليكوبتر ومعدات إضافية لمكافحة الحرائق في هنري بيتير.

وقالت الوزارة الأسبوع الماضي إنها تنظم جهودًا جديدة لمكافحة الحرائق على طول الطريق الذي يمر عبر الحديقة.