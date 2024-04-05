ضبط عاطل يصنع الاستروكس داخل شقته بالقاهرة

محمود عبد الراضى

نجحت الداخلية في ضبط عاطل لقيامه بتصنيع مخدر الإستروكس بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى مجال تصنيع مادة الإستروكس المخدر والإتجار بها متخذاً من شقة سكنية مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث مكاناً لممارسة نشاطه الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه وبحوزته (فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية - كمية من الإستروكس المخدر وزنت ٢٥ كيلو جرام - كمية من البودر الخام المخدر وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - ميزان حساس - أدوات التصنيع).. وإعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد تصنيع مخدر الإستروكس بإستخدام الأدوات المشار إليها والإتجار بها وحيازته للسلاح النارى.