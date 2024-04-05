اليوم السابع
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ضبط صاحب فاترينة هواتف محمول بالموسكي يسرق "الموبايلات"

الجمعة، 05 أبريل 2024 01:55 م
ضبط صاحب فاترينة هواتف محمول بالموسكي يسرق "الموبايلات" حبس - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") لقيامهم بسرقة (عدد 7 مخدع كرسى ألومنيوم - 2 كمبروسر تكييف - عدد 25 كارت تحكم - كمبيوتر سيارة) من داخل مخزن قطع غيار سيارات نقل ثقيل كائن بدائرة قسم شرطة الأميرية.. وبحوزتهم مقص حديدى ، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدهم.


وأسفرت الجهود عن ضبط (مالك فاترينة صيانة هواتف) بدائرة قسم شرطة الموسكى لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب جرائم سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" وإعترف بإرتكاب (6) وقائع سرقة.

 

 







الأجهزة الأمنية

وزارة الداخلية

هواتف محمول

سرقة الموبيلات




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