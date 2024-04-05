ضبط سيارة محملة بطن ونصف دقيق بلدي مدعم بعزبة النشار بالإسماعيلية

‏‎الإسماعيلية _ السيد فلاح

تابع اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اليوم الجمعة، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن المحافظة؛ من أجل ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، اليوم الجمعة، بالتعاون مع مباحث التموين، بضبط سيارة محملة بطن ونصف دقيق بلدي مدعم قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة والاستيلاء على الدعم المخصص لجمهور المواطنين، وذلك بعزبة النشار التابعة لقرية الفردان بمركز ومدينة الإسماعيلية، وتم التحفظ على المضبوطات وعرض المحضر على النيابة العامة.

وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.

يأتي ذلك ‏‎تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بالرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ لضبط المخالفين وإحكام السيطرة على الأسعار المعلنة.