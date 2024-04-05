صحة الإسماعيلية تُحذِر من بيع أو تداول سمكه الأرنب: تؤدى للوفاة ولايوجد لسُمها مصل

الإسماعيلية - السيد فلاح

أصدرت مديرية الصحة بمحافظة الإسماعيلية، بيان حذرت فيه المواطنين من تداول أو بيع سمكه تُعرف باسم سمكة الأرنب أو القُراض أو النفيخة، والتي انتشرت في الأسواق، وتؤدى إلى الوفاة، وليس لسمها مصل للشفاء، وتعرف بالسمكة الأشد فتكًا في العالم.

وأوصحت مديرية الصحة بالإسماعيلية أن سمكة الأرنب تتميز بجلدها الرمادى، وتعرف بإسم القُراض بسبب أسنانها الحادة المدببة، وتعرف أيضَا بـ "الأرنب أو النفيخة" لأنها تنتفخ عندما تشعر بالخوف، وتتمثل خطورتها فى احتوائها على غدد سامة تحت الجلد والأحشاء والكبد واللحم والنخاع، وبالإشارة إلى قرار الهيئة العامة لتنمية الثروه السمكية رقم 297 لسنه 1991 يُحظَر صيد وحِيازه وتَداول وبيع أسماك القراض فى منطقتى خليج السويس والبحر الأحمر.

وأضاف البيان، تؤكد إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بالإسماعيلية أنه عند تناول سمكة القراض تبدأ أعراض التسمم بالظهور خلال 20 دقيقة إلى ساعة، وقد تتأخر ظهور الأعراض إلى يومين وقد يسبب سمها في الوفاة خلال 6 إلى 8 ساعات، حيث أن السم الموجود في سمكة القراض هو سم "تيترودوتوكسي"، وليس له مصل للشفاء حتى الآن، وتتواجد سمكة القراض في البحر الأحمر والمحيطات ووصلت إلى البحر المتوسط عبر قناة السويس، وتعيش في قاع البحر، وتتغذى على فضلات الأسماك وأنواع من الطحالب السامة.



