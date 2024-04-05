افتتاح مسجد آل جبر بدوي بالقصاصين فى الإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

افتتحت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، واللواء ماهر كامل هاشم، السكرتير العام المساعد للإسماعيلية، والشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، مدير مديرية الأوقاف بالإسماعيلية، مسجد آل جبر بدوي بقرية السلام التابعة لمركز ومدينة القصاصين الجديدة في محافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، بتكلفة 3 مليون جنيه.

حضر الافتتاح القيادات السياسية التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية، كما حضر الشيخ السيد عطية، مدير عام الإدارات بأوقاف الإسماعيلية، والمهندس مدحت عباس، رئيس مدينة القصاصين الجديدة، والشيخ محمود داؤود، مدير إدارة أوقاف القصاصين.

وقال الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، مدير مديرية الأوقاف بمحافظة الإسماعيلية، إن الدولة تواصل مجهوداتها ممثلة في وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله، حيث افتتحت الوزارة، اليوم الجمعة، مسجد آل جبر بدوي بمنشية الصحفي بقرية السلام التابعة لمركز ومدينة القصاصين الجديدة في محافظة الإسماعيلية، بتكلفة 3 مليون جنيه، على نفقة وزارة الأوقاف ويقع المسجد على مساحة 450 متر، وذلك في إطار افتتاحات الوزارة الدورية على مستوى المحافظات.

وقرأ قرأن الجمعة، الشيخ محمد محروس طلبة، القارئ بالإذاعة والتليفزيون، والقي خطبة الجمعة الشيخ، محمد حسن عطية، أمام أول وخطيب بإدارة أوقاف القصاصين، وكان قد تم بناء مسجد آل جبر بدوي، عام 2007، وقامت وزارة الأوقاف بإعادة إحلاله وتجديده، على نفقتها بعد أن تبرع بالأرض الحاج عبد الله جبر بدوي.



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افتتاح مسجد آل جبر بالقصاصين



افتتاح مسجد آل جبر بدوي



الأوقاف تفتتح مسجد آل جبر بالقصاصين



السكرتير العام المساعد للإسماعيلية



الشيخ محمد محروس طلبة القارئ الإذاعي



الشيخ محمد محروس طلبة قارئ الإذاعة والتليفزيون



المسجد جاهز للافتتاح



المسجد على مساحة 450 متر



تكلفة المسجد 3 مليون جنيه



جانب من افتتاح المسجد



قيادات أوقاف الإسماعيلية



مسجد آل جبر بالقصاصين



مسجد آل جبر بدوي