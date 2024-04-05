اليوم السابع
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الجمعة، 05 أبريل 2024 06:08 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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شئون الحرمين تعلن نجاح خطة المنظومة الدينية للجمعة الأخيرة فى رمضان

الجمعة، 05 أبريل 2024 06:00 م
شئون الحرمين تعلن نجاح خطة المنظومة الدينية للجمعة الأخيرة فى رمضان الحرمين الشريفين
أ ش أ

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أعلنت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ عن نجاح خطة المنظومة الدينية للجمعة الرابعة والأخيرة من شهر رمضان المبارك، ولإثراء تجربة الزائرين والقاصدين، وتهيئة الأجواء التعبدية الخاشعة لهم، وفق خطة المنظومة للعشرة الأواخر من شهر رمضان.

وقال رئيس الشئون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية /واس/ إن نجاح الخطة جاء جاء نتيجة ضبط مؤشرات القياس والأداء، وتحقيق رضا القاصدين، إلى جانب التناغم والتنسيق مع شركاء النجاح.

وشهد المسجد الحرام والمسجد النبوي تدفق أعداد مليونية من المصلين والمعتمرين والزائرين؛ لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان، واغتنام ساعاته ونفحاته، وسط منظومة متكاملة من الخدمات الدينية؛ المعينة على أداء العبادات وفق المقتضى الشرعي، في بيئة إيمانية وأجواء تعبدية خاشعة.







السعودية

الحرمين الشريفين

رمضان

اخبار السعودية




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