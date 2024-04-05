سى إن إن: واشنطن فى حالة تأهب قصوى وتستعد لهجوم إيرانى خلال الأسبوع المقبل

وكالات

قالت شبكة سى إن إن الأمريكية، نقلا عن مسئول أمريكى رفيع إن واشنطن فى حالة تأهب قصوى وتستعد لهجوم إيرانى كبير خلال الأسبوع المقبل.

وأكدت الشبكة أن كبار المسئولين الأمريكيين يعتقدون أنه لا مفر من الهجوم الإيرانى.

يذكرأن، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنه تم غلق 28 سفارة إسرائيلية في أنحاء العالم في أعقاب قرار اتخذته دائرة الأمن في وزارة الخارجية الإسرائيلية بالتنسيق مع جهاز الشاباك، وذلك على خلفية اغتيال مسئولَين رفيعين في الحرس الثورى الإيرانى فى دمشق بغارة إسرائيلية، أحدهما محمد رضى زاهدى وهو أرفع مسؤول إيرانى فى سوريا، وكذلك إثر تحذيرات من رد فعل إيرانى.



ورفعت إسرائيل حالة التأهب في سفاراتها منذ بداية الحرب على غزة، وتم إخلاء السفارات في عدد من الدول، وتم رفع حالة الاستنفار فى جميع السفارات والقنصليات الإسرائيلية .



وأشارت الصحيفة إلى أن الدبلوماسيين الإسرائيليين في أنحاء العالم يتخوفون جدا من أن يكونوا هدفا لانتقام إيراني، مضيفة أنه في بعض الدول صدرت تعليمات متشددة أكثر للدبلوماسيين الإسرائيليين الذين مُنعوا من مغادرة بيوتهم، "ومُنعوا حتى من الذهاب إلى غرفة اللياقة البدنية فى المبنى الذى يسكنون فيه أو إلى متجر قريب.



وقال أحد الدبلوماسيين حسب الصحيفة إن "هذا الوضع مخيف جدا، ونحن لا نعلم إلى أين تتجه الأمور، ولا شك أننا مكشوفين، ومنذ 7 أكتوبر يتعين علينا الحصول على مصادقة مسبقة لأي خطوة وأي حركة نقوم بها، وهناك مناطق في وسط المدينة أيضا يحظر علينا دخولها خوفا من أن نصادف متظاهرين أو جهات معادية".