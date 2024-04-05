اليوم السابع
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رئاسة الشؤون الدينية تعلن نجاح خطة المنظومة الدينية للجمعة الأخيرة في رمضان

الجمعة، 05 أبريل 2024 03:05 م
رئاسة الشؤون الدينية تعلن نجاح خطة المنظومة الدينية للجمعة الأخيرة في رمضان صلاة الجمعة بالحرم
إيمان حنا

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أعلنت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ عن نجاح خطة المنظومة الدينية للجمعة الرابعة والأخيرة من شهر رمضان المبارك ، ولإثراء تجربة الزائرين والقاصدين، وتهيئة الأجواء التعبدية الخاشعة لهم، وفق خطة المنظومة للعشرة الأواخر من شهر رمضان.

وشهد المسجد الحرام والمسجد النبوي تدفق أعداد مليونية من المصلين والمعتمرين والزائرين؛ لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان، واغتنام ساعاته ونفحاته، وسط منظومة متكاملة من الخدمات الدينية؛ المعينة على أداء العبادات وفق المقتضى الشرعي، في بيئة إيمانية وأجواء تعبدية.

‏‎ومن جانبه، أوضح رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ أن نجاح خطة الرئاسة لرابع جمعة والأخيرة من شهر رمضان المبارك؛ جاء بمتابعة دقيقة من قبل الملك سلمان وولى العهد لكل ما يتعلق بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما دينيًا؛ إلى حوكمة الخطط المرسومة، وحرص المنظومة الدينية من تمكين القاصدين أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة، وتهيئة الأجواء التعبدية الخاشعة ليوم الجمعة، وإثراء تجربة القاصدين والزائرين للحرمين، مضيفا أن نجاح خطة المنظومة الدينية بالحرمين؛ جاء أيضا نتيجة ضبط مؤشرات القياس والأداء، وتحقيق رضا القاصدين، إلى جانب التناغم والتنسيق مع شركاء النجاح.
 







رمضان

صلاة الجمعة بالحرم المكى

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الجمعة الاخيرة من رمضان




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