حرفة الأجداد.. رحلات الصيادين مستمرة بطول ساحل البحر في بورسعيد.. فيديو وصور

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الجمعة، من إحدى رحلات الصيادين اليومية على شاطئ البحر الأبيض المتوسط بمحافظة بورسعيد.

ويشهد ساحل البحر الأبيض المتوسط الذي يمتد طوله ل 5 كيلو متر بداية من المجري الملاحي لقناة السويس بحي الشرق نهاية إلى الحدود الغربية مع محافظة دمياط، رحلات يومية للصيد للعائلات البورسعيدية التي تعمل في حرفة الصيد.

وارتبطت حرفة الصيد، بنشأة محافظة بورسعيد منذ أكثر من 150 عاما، فهي كشبه الجزيرة فالمياه تحاوطها من جهات عديدة، فشمالاً تقع علي البحر الأبيض المتوسط، وغرباً على بحيرة المنزلة، ومن الشرق يوجد المجري الملاحي لقناة السويس، هذا بالإضافة إلى بعض المسطحات المائية الصغيرة كقناة الاتصال الواصلة بين بحيرة المنزلة وقناة السويس، وكذلك البواغيز التي تربط بين البحر وبحيرة المنزلة.

وتتنوع أشكال الصيد في محافظة بورسعيد، ما بين فردي وفي مجموعات، فالفردي أبرزه يكون على مراسي المعديات بمياه المجري الملاحي لقناة السويس، أما الجماعي فيكون بمراكب تخرج من ميناء الصيد في رحلات شبه يومية بالنسبة للصغير منها، والكبير يستغرق يوم او يومين او اكثر داخل مياه البحر.

وصيد الدهره هو إحدى الرحلات التي يقوم بها الصيادين يومياً بمياه البحر الأبيض المتوسط، وتستغرق ساعات قليلة عن طريق مراكب صغيرة يقودها حوالي 6 أفراد يقوموا بعملية "التجديف" إلى داخل المياه حوالي 150 متر وتطرح بعدها الشباك في المياه مع رحلة العودة إلى الساحل حتى تصبح الشباك على هيئة نصف دائرة استقامتها على ساحل البحر بطرفين.



ينطلق الصيادون في رحلاتهم اليومية بتجهيز الشباك والقيام بغزلها "إصلاح القطوعات"، ووضعها على المركب وغزلها في حالة وجود أية "قطوعات" بها قبل الدخول إلي المياه، ومن ثم الدخول إلى عمق المياه ورمى الشباك ثم جمعها مرة أخرى على الشاطئ لحصد الأسماك، بعد عملية شد تستمر لما يقرب من ساعتين.



الصيادون ببورسعيد



رباط العدة



شباك الصيد_1



شد الحبال



شد الشباك على ساحل بورسعيد



صيادوا اليوم



صيادون في بورسعيد