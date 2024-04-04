محافظ بورسعيد يستقبل أسر المتوفيين فى حادث الدهس أمام كلية العلوم

بورسعيد - محمد عزام

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، أسر ضحايا حادث الدهس الذي وقع بشارع 23 ديسمبر، وأسفر عن وفاة 3 طلاب من كلية التربية وسيدة، وذلك بمكتبه في الديوان العام، وبحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن مكتبه مفتوح دائما لأسر المتوفيين في أي وقت، مؤكداً على تقديم كامل الدعم لأسر حادث كلية العلوم الذي شهدته المحافظة في العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم.

ودعا محافظ بورسعيد للمتوفيين أن يتقبلهم الله من الشهداء وينعم عليهم بالفردوس الأعلى، وأن يلهم أسرهم وأصدقائهم وذويهم الصبر والسلوان.

وكان محافظ بورسعيد قد زار أسر المتوفيين أمس، لتقديم العزاء والمواساة لذويهم، داعيا لهم بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أسرهم وأصدقائهم وزملائهم الصبر والسلوان.