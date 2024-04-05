اليوم السابع
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جيش الاحتلال يقر بقصف وقتل رهائن إسرائيليين فى غزة

الجمعة، 05 أبريل 2024 01:53 م
جيش الاحتلال يقر بقصف وقتل رهائن إسرائيليين فى غزة قصف - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بقتل رهائن محتجزين في غزة، من قبل الفصائل الفلسطينية، في يوم 7 أكتوبر الماضي، نتيجة لقصف مروحي.

وقال الاحتلال في بيان اليوم الجمعة: "من نتائج التفتيش، يبدو أنه خلال المعارك والغارات الجوية، قامت إحدى المروحيات القتالية التي شاركت في القتال، بإطلاق النار على سيارة تبين أن هناك رهائن بينهم "إفرات كاتس".

وبرر جيش الاحتلال قصفة للسيارة قائلا: طالما كان الرهائن الإسرائيليون موجودين في السيارة المتحركة، لم يكن من الممكن تمييزهم من خلال أنظمة المراقبة الموجودة، وأن إطلاق النار تم تعريفه على أنه إطلاق نار على سيارة بها إرهابيين".







جيش الاحتلال

رهائن إسرائيليين في غزة

إسرائيليين في غزة

غزة

عدد الرهائن الاسرائيليين

اسرائيل




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