جامعة الإسماعيلية الأهلية تنظم لأول مرة حفل الإفطار الجماعى بمشاركة القيادات الجامعية

الإسماعيلية - صبرى غانم

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية منذ نشأتها حملت رؤية واضحة، سعياً نحو بناء مجتمع طلابي قوي منظم، يساهم في تحقيق التنمية المستدامة 2030، من خلال تعليم قائم على أحدث التقنيات الحديثة، ومُتوجه لتلبية احتياجات سوق العمل الفعلية.

وعن الأنشطة الطلابية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أفاد الدكتور ناصر مندور أن طلابها استطاعوا خلال عامين فقط المشاركة في العديد من الفاعليات القمية، وتنظيم الرحلات والمؤتمرات، داخل الجامعة وخارجها.

جاء ذلك بالتزامن مع إقامة حفل الإفطار الجماعي بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والذي أقيم للمرة الأولى في مقر الجامعة بمدينة الإسماعيلية الجديدة شرق القناة، على الأضواء الكاشفة، حيث تم تقديم الدعوة لأكثر من 500 مدعوا من مجلس الأمناء والقيادات الجامعية والإدارية والطلاب.

وتحت شعار "لمتنا .. الحلوة" جاء حفل إفطار الأهلية، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وبإشراف عام الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

شهد الحفل من قيادات جامعة قناة السويس الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء ووكلاء الكليات والأمناء المساعدين وأمناء الجامعة السابقون، وبإشراف الدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة، وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد علي عبد الهادي منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

ومن مجلس أمناء الجامعة الأهلية، الدكتور سامي هاشم عضو مجلس النواب ورئيس لجنة التعليم، الدكتور فتحي مقلدي الأستاذ المتفرغ بكلية الطب، والدكتور ياسر الوزير الأستاذ المتفرغ بكلية الطب، والدكتور إبراهيم القرش الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة، وبحضور أعضاء مجلس النواب المهندس أحمد عثمان والدكتور أحمد دندش.

كما جمع الحفل كل من فضيلة الشيخ أشرف سعيد مهدي مدير عام منطقة وعظ الإسماعيلية ورئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، والدكتورة جميلة نصر نقيب الأطباء بالإسماعيلية، والدكتور صفوت عبد المقصود نقيب الصيادلة بالإسماعيلية والدكتور مصطفى مكاوي نقيب طب الأسنان بالإسماعيلية.

ومن جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، حضر الحفل منسقي البرامج وأعضاء هيئة التدريس بها.

وخلال حفل الإفطار، أوضح الدكتور عادل حسن أنه شمل فقرات عرض المواهب الطلابية في تلاوة القرآن الكريم، الإنشاد الديني، والتواشيح والأغاني الرمضانية، بالإضافة إلى جوائز ومسابقات متنوعة، مشيداً بالدور المتميز الذي يقوم به اتحاد طلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وأسرة طلاب من أجل مصر، لافتاً إلى خطط الأنشطة الطلابية المتنوعة التي تم تنظيمها خلال شهر رمضان المبارك، والتي شملت كافة مجالات الأنشطة الطلابية من رياضي وفني وثقافي، واجتماعي، مؤكداً على أن معظم فاعليات الأنشطة أصبحت تقام بمقر الجامعة شرق القناة.



حفل الإفطار الجماعى بمشاركة القيادات الجامعية (1)



حفل الإفطار الجماعى بمشاركة القيادات الجامعية (2)



حفل الإفطار الجماعى بمشاركة القيادات الجامعية (3)



حفل الإفطار الجماعى بمشاركة القيادات الجامعية (4)



حفل الإفطار الجماعى بمشاركة القيادات الجامعية (5)



حفل الإفطار الجماعى بمشاركة القيادات الجامعية (6)



حفل الإفطار الجماعى بمشاركة القيادات الجامعية (7)



حفل الإفطار الجماعى بمشاركة القيادات الجامعية (8)



حفل الإفطار الجماعى بمشاركة القيادات الجامعية (13)



حفل الإفطار الجماعى بمشاركة القيادات الجامعية (9)



حفل الإفطار الجماعى بمشاركة القيادات الجامعية (10)



حفل الإفطار الجماعى بمشاركة القيادات الجامعية (11)