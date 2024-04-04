الكلية المصرية الصينية تنظم ندوة "العالم نحو الذكاء الاصطناعى" بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

استقبلت الكلية المصرية الصينية بجامعة قناة السويس 42 من طلاب وتلاميذ مدرسة مكة المكرمة بالإسماعيلية، و8 مشرفين فى زيارة ميدانية للكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور تامر نبيل عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، والدكتور محمود فرج وكيل الكلية المصرية الصينية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وتأتى الزيارة فى إطار توجيهات الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة بأهمية تعزيز سبل التعأون المشترك مع مؤسسات المجتمع المختلفة، ومنها مديرية التربية والتعليم، وأهمية التواصل مع طلاب ما قبل التعليم الجامعى من أجل تعريفهم بالمجتمع الجامعي، ونشر المفاهيم والسلوكيات والممارسات الصحيحة بينهم، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتأتى كذلك فى إطار حرص جامعة القناة على القيام بدورها المجتمعى التنويرى ومسئوليتها تجاه فئات المجتمع المختلفة، ونشر ثقافة التحول الرقمى والتطور التكنولوجي، لما لها من تأثير فى دفع عجلة التنمية الشاملة، والتقدم الذى تنشده بلادنا، ولحاقا بالتطور الذى يشهده العالم فى هذا المجال.



وأوضح الدكتور تامر نبيل عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية أن الكلية هى إحدى أبرز الكليات الحديثة بجامعة قناة السويس، بالتعأون بين الجانبين المصرى والصيني، من أجل تعزيز دراسة المقررات التكنولوجية وتأهيل الخريجين بشكل أفضل لسوق العمل.

ومن جانبه- أوضح الدكتور محمود فرج وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الدراسة بالكلية تستهدف تلبية احتياجات سوق العمل من التخصصات المطلوبة للمشروعات العملاقة، التابعة لمحور قناة السويس،، متابعا أن الزيارات المدرسية هى إحدى سبل التواصل مع المجتمع، وتعريف طلاب المدارس بطبيعة الدراسة بالكلية، وأقسامها الدراسية.

وقد قامت خلال الزيارة المعيدة سيمون جمال المعيد بقسم الاتصالات بتقديم ندوة عن "العالم نحو التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي"، تنأولت خلالها أهمية الذكاء الاصطناعي، شكل العالم بحلول 2030، الكورسات التى يجب الحصول عليها لمواكبة التطور التكنولوجي، الوظائف المتاحة فى مجال الذكاء الاصطناعي، مميزات وعيوب الذكاء الاصطناعي، ودور الروبوت فى حياة الإنسان اليومية.



وقد أجابت خلال الندوة عن استفسارات الطلاب، وشرح والإجابة عما يدور بأذهأنهم حول موضوع الذكاء الاصطناعى واستخداماته وتطبيقاته، إيجابياته وسلبياته.

