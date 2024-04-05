تواريخ مرتبطة بقضية نسرين طافش بعد تأييد حبسها 3 سنوات بدعوى شيك بدون رصيد

كتب إيهاب المهندس

قالت محكمة جنح مستأنف كلمة النهاية في محاكمة الفنانة نسرين طافش في اتهامها بإصدار شيك بدون رصيد، بعد تأييد حكم حبسها 3 سنوات... وتوجد تواريخ مرتبطة بالقضية منها ...

ــ " 26 يونيو 2023"، ويشير لتاريخ لتاريخ حبسها غيابيا من محكمة الجنح.

ــ "29 يناير 2024"...قررت يشير لرفض محكمة الجنح لمعارضة المتهمة علي الحكم الغيابي وتأييد حكم حبسها 3 سنوات.

ــ "3 ابريل 2024"، ويشير لتأييد محكمة الجنح المستأنف"درجة التقاضي الثانية" للحكم.

وأسندت النيابة العامة لنسرين طافش بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 يناير 2023 أنها أصدرت بسوء نية شيكا لصالح المجنى عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.

وتشير الدعوى حسبما استقر فى يقين المحكمة، فيما ثبت بالأوراق ومحضر جمع الاستدلالات سند الجنحة من بلاغ المجنى عليها من قيام المتهمة بإصدار شيك بنكى مورخ في 30 /1/ 2023 لصالح المجنى عليها بالمبلغ المشار إليه، وتبين أنه لا يقابله رصيد قائماً وقابل السحب وذلك مع علم المتهمة بذلك.