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تكريم 100 من حفظة القرآن الكريم بكفر الشيخ.. فيديو

الجمعة، 05 أبريل 2024 11:55 م
تكريم 100 من حفظة القرآن الكريم بكفر الشيخ.. فيديو تكريم حفظة القرآن الكريم بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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رصدت عدسة اليوم السابع، تكريم 100 من حفظة القرآن الكريم، ومنح الفائزين جوائز مالية، ودروع، ومصاحف، تشجيعاً لهم على حفظ كتاب الله، بحضور أولياء أمور الأطفال.

أكد محمد عيد، من القائمين على تكريم حفظة القرآن الكريم. تم منح حفظة القرآن الكريم عدد من الجوائز مالية وعينية، تشجيعاً لهم على حفظ القرآن الكريم، ليسير زملائهم على نهجهم في حفظ كتاب الله، لينالوا التكريم.

وأضاف وليد خيري، من القائمين على تكريم حفظة القرآن الكريم، تم تقسيم الأطفال حسب حفظهم لكتاب الله، فمنهم من حفظ القرآن كاملا بالقراءات، وهم الفئة المميزة، وحفظ القرآن كاملا دون قراءات، وحفظ نصف القرآن، وحفظ ربع القرآن، وكل من نوع من هذه الأنواع، يتم تكريم الأطفال.







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