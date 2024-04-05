أهالي قرية أبونجاح بالشرقية يكرمون 700 من حفظة القرآن الكريم.. صور

الشرقية فتحية الديب

نظم أهالي قرية ابونجاح التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، احتفالية كبرى لتكريم 700 طالب وطالبة من حفظة القرآن الكريم من أبناء القرية بحضور المئات من أهالي وشباب القرية وعمد ومشايخ القري المجاورة وعدد من الأجهة القيادية والتنفيذية والسياسية بمحافظات الشرقية والقليوبية والدقهلية وذلك بإحدي القاعات بالقرية.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ ممدوح جودة سعد، أعقبها كلمة للدكتور أبو زيد الجوهرى أحد علماء الأزهر الشريف وأحد ابناء القرية والذي تحدث فيها عن فضل حفظ القرآن الكريم، وأهمية تشجيع النشء على حفظ كتاب الله مشيدا بالتنظيم الجيد من شباب القرية لهذا الحدث الهام.



أكد الشيخ عبد العزيز قاعود أحد أبناء القرية والمشرف علي المسابقة، أنه تم تنظيم المسابقة القرأنية تحت شعار "المسابقة الكبري في حفظ القرآن الكريم بقرية ابونجاح" وتقدم بها أكثر من 700 طالب وطالبة من ابناء القرية بمختلف المستويات وتم تقديم الجوائز المادية والعينيه للفائزين وسط تفاعل كبير من جانب أبناء القرية.



وأضاف الدكتور السيد عادل أحد المشرفين علي المسابقة، أنه تم تقسيم المسابقة الي عدد من المستويات وهم القرآن كاملا وتم تكريم الأوائل بمنحهم جوائز مالية قيمة، بالإضافة الي جوائز عينية والمستوى الثاني هو حفظ ربع القرآن والمستوي الثالث هو حفظ نصف القرآن والمستوى الرابع هو حفظ ربع القرآن، والمستوى الخامس هو حفظ أجزاء متفرقة من القرآن الكريم.



فيما أشار الشيخ علاء محمود جميل إلي أنه تهدف المسابقة إلى تحفيز الأجيال الناشئة على الالتزام بحفظ القرآن الكريم، وإيجاد روح التنافس في مجال حفظ القرآن الكريم، والتشجيع على بذل المزيد من الجهد والوقت للحفظ والتلاوة، مع تكريم المتميزين من حفظة القرآن الكريم، بالإضافة إلى غرس حب قراءة وتجويد القرآن الكريم لدى النشء والشباب.

وفي نهاية الإحتفالية أثنى أهالي القرية وذوي المكرمين على التنظيم والقائمين على هذه المسابقة، مقدمين الشكر لكل من ساهم في هذا العمل متمنين للجميع مزيد من النجاح والتوفيق.



أهالي أبونجاح بالشرقية يكرمون حفظة القرآن الكريم (1)



أهالي أبونجاح بالشرقية يكرمون حفظة القرآن الكريم (2)



أهالي أبونجاح بالشرقية يكرمون حفظة القرآن الكريم (3)