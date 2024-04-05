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بوري وشبار.. الأسماك أشكال وألوان في السوق الحضاري ببورسعيد.. فيديو وصور

الجمعة، 05 أبريل 2024 06:02 م
بوري وشبار.. الأسماك أشكال وألوان في السوق الحضاري ببورسعيد.. فيديو وصور سوق الأسماك الحضاري بمحافظة بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، من سوق الأسماك الحضاري في محافظة بورسعيد، لأنواع وأشكال الأسماك والبحريات.

وانتشرت  الأسماك والبحريات بكافة أشكالها وألوانها، في المحلات الموجودة بسوق  الأسماك الحضاري الجديد، في نطاق حي العرب بمحافظة بورسعيد.

يبدأ البائعون في عرض الأسماك والبحريات، ظهر كل يوم بشكل جمالي على طاولات أمام كل محل، وبعرض جمالي لجذب الزبائن، وخاصة السمك البوري بكافة أحجامه، وكذلك الشبار.

وتتنوع الأسماك في سوق بورسعيد الحضاري الذي يجذب آلاف الزوار يومياً من بورسعيد وخارجها من المحافظات الأخرى، حتى الأجانب يزورن سوق بورسعيد خلال جولاتهم الحرة بالمدينة.


ويتوافد الآلاف يومياً على سوق الأسماك بمحافظة بورسعيد والذي يُقام على مساحة 20.700 ألف متر مربع حوالي 4.7 أفدنة، فيما يقع المبنى الإداري على مساحة مسطحة تبلغ 760 مترًا مربعًا تقريبًا، وبتكلفة بلغت 50 مليون جنيه.

يضُم السوق 82 محل تجزئة بمساحة 20 مترًا ، و 104 محل "سريحة" بمساحة 10 أمتار، و30 محل جملة بمساحة 40 مترًا، ومطعمين على مساحة 100 متر، فضلاً عن عدة أفران للأسماك ومحال للتنظيف، بجانب تزويده بكل الإمكانات والخدمات اللوجيستية ، بالإضافة إلى منطقة انتظار أمام جميع مداخل السوق البالغ عددها 6، وكذا أحدث نظام إطفاء حريق وشبكة صرف حديثة.

الأسماك
الأسماك

 

الأكلات البحرية وبلح البحر
الأكلات البحرية وبلح البحر

 

البوري
البوري

 

جمبري صغير
جمبري صغير

 

جمبري
جمبري

 

زحام في سوق السمك
زحام في سوق السمك

 

سمك بوري
سمك بوري

 







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