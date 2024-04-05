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بلح البحر.. أكلة بحرية شهيرة على مائدة البورسعيدية.. فيديو وصور

الجمعة، 05 أبريل 2024 09:00 م
بلح البحر.. أكلة بحرية شهيرة على مائدة البورسعيدية.. فيديو وصور الأكلات البحرية
بورسعيد - محمد عزام

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قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، مساء اليوم الجمعة، من داخل سوق الأسماك الحضاري، لأحد الأكلات البحرية الشهيرة وهي بلح البحر.

ويحرص الأهالي في محافظة بورسعيد، على تواجد هذه الأكلة البحرية في مائدة الإفطار في شهر رمضان الكريم، أو مائدة الغداء في باقي الشهور، ويدخل بلح البحر في شوربة "السي فود".


وانتشرت  الأسماك والبحريات بكافة أشكالها وألوانها، في المحلات الموجودة بسوق  الأسماك الحضاري الجديد، في نطاق حي العرب بمحافظة بورسعيد.


ويبدأ البائعون في عرض الأسماك والبحريات، ظهر كل يوم بشكل جمالي على طاولات أمام كل محل، وبعرض جمالي لجذب الزبائن، وخاصة السمك البوري بكافة أحجامه، وكذلك الشبار.

وتتنوع الأسماك في سوق بورسعيد الحضاري الذي يجذب آلاف الزوار يومياً من بورسعيد وخارجها من المحافظات الأخرى، حتى الأجانب يزورن سوق بورسعيد خلال جولاتهم الحرة بالمدينة.


ويتوافد الآلاف يومياً على سوق الأسماك بمحافظة بورسعيد والذي يُقام على مساحة 20.700 ألف متر مربع حوالي 4.7 أفدنة، فيما يقع المبنى الإداري على مساحة مسطحة تبلغ 760 مترًا مربعًا تقريبًا، وبتكلفة بلغت 50 مليون جنيه.

يضُم السوق 82 محل تجزئة بمساحة 20 مترًا ، و 104 محل "سريحة" بمساحة 10 أمتار، و30 محل جملة بمساحة 40 مترًا، ومطعمين على مساحة 100 متر، فضلاً عن عدة أفران للأسماك ومحال للتنظيف، بجانب تزويده بكل الإمكانات والخدمات اللوجيستية ، بالإضافة إلى منطقة انتظار أمام جميع مداخل السوق البالغ عددها 6، وكذا أحدث نظام إطفاء حريق وشبكة صرف حديثة.

الأكلات البحرية وبلح البحر
الأكلات البحرية وبلح البحر

 

البلح في بورسعيد
البلح في بورسعيد

 

بلح البحر ببورسعيد
بلح البحر ببورسعيد

 

بلح البحر في بورسعيد
بلح البحر في بورسعيد

 

بلح البحر
بلح البحر

 

شكل بلح البحر
شكل بلح البحر

 







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