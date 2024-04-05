بايدن: وفرنا 303 آلاف وظيفة جديدة فى مارس الماضى

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قال الرئيس الأمريكى، جو بايدن، اليوم الجمعة، إن الإدارة استطاعت توفير 303 آلاف وظيفة جديدة فى شهر مارس 2024.



وأضاف بايدن - فى تقرير نشره عنه موقع البيت الأبيض اليوم - : "يمثل تقرير اليوم علامة فارقة فى سبيل عودة أمريكا. قبل 3 سنوات، ورثتُ اقتصادًا على حافة الهاوية. ومع تقرير اليوم الذى يشمل توفير 303 آلاف وظيفة جديدة فى شهر مارس، نكون قد تجاوزنا الرقم القياسى المتمثل فى توفير 15 مليون وظيفة منذ توليت منصبي. وهذا يعنى 15 مليون شخص إضافى يتمتعون بالكرامة والاحترام الذى يأتى مع الراتب".



وأوضح الرئيس الأمريكي: "خطتى هى تنمية الاقتصاد من الوسط إلى الخارج ومن الأسفل إلى الأعلى، والاستثمار فى جميع الأمريكيين، وإعطاء الطبقة الوسطى فرصة عادلة. وظل معدل البطالة أقل من 4% لأطول فترة منذ أكثر من 50 عاماً. إن الأجور ترتفع وانخفض التضخم بشكل ملحوظ".



وتابع الرئيس بايدن: "لقد قطعنا شوطًا طويلاً، لكننى لن أتوقف عن النضال من أجل الأسر العاملة. إننى أتخذ إجراءات لخفض التكاليف، بدءًا من خفض أسعار الأنسولين وأجهزة الاستنشاق والأدوية الموصوفة، وحتى إلغاء الرسوم غير المرغوب فيها. وأنا أدعو الشركات الكبرى إلى تمرير أرباحها القياسية إلى المستهلكين"، مؤكدًا على أنه "وسوف أستمر فى الوقوف ضد الجهود التى يبذلها الجمهوريون فى الكونجرس لخفض الضمان الاجتماعي، والرعاية الطبية، والمساعدات الطبية".