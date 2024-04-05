انتعاش أسواق الملوحة والفسيخ فى أسوان قبل العيد.. فيديو وصور

أسوان - عبد الله صلاح

قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثاً مباشراً، من أسواق الفسيخ والملوحة فى أسوان، التى تشهد انتعاشة كبيرة قبل عيد الفطر المبارك.

ويتزايد الإقبال على شراء الملوحة الأسوانى والفسيخ فى الأعياد والمناسبات، كما يقبل عليها أيضا زوار أسوان من المحافظات الأخرى خاصة الرحلات قبل أن يعودوا إلى محافظتهم.

والملوحة الأسوانى يتم صيدها من بحيرة ناصر ولذلك هى الأعلى جودة وملوحة كلب البحر هى أشهر أنواع الملوحة بأسوان نظرا لجودتها فى الطعم ولأنها تتميز بأن سمك كلب البحر له أسنان بارزة ويتغذى على الأسماك فقط غير الأنواع الأخرى من الأسماك التى تتغذى على الحشائش.

والأسماك المملحة فى الأصل هى أكلة فرعونية توارثها المصريون من الأجداد قبل آلاف السنين ولا زال يحرصون على تناولها خاصة فى المناسبات ومع شم النسيم.



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