ملوحة كلابى.. أغرب أنواع الفسيخ فى صعيد مصر.. لايف وصور

الأقصر - أحمد مرعى

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من داخل مدينة الأقصر، رصد خلاله تجهيزات أصحاب محلات الفسيخ والملوحة لموسم العيد وموسم شم النسيم بجلب الأنواع المختلفة من الأسماك المملحة.



وفي هذا الصدد يقول الحاج قاسم عبدالله صاحب أحد محلات الفسيخ والملوحة بمدينة الأقصر، انهم يقومون بجلب أنواع الأسماك المملحة من محافظة أسوان، والتي يتم اصطيادها من بحيرة ناصر خلف السد العالي، وتدخل مراحل التمليح لتكون جاهزة للجمهور.



ويضيف الفسخاني الأقصري الذي يعمل منذ أكثر من 20 سنة في تلك المهنة، إنه يتم تمليح الأسماك في الصيف في فترة حوالي 15 يوماً، وفي الشتاء تصل إلي حوالي 30 يوماً لتكون جاهزة للأكل والبيع للجمهور، موضحاً أن الفسيخ الراية والكلابي هي أشهر الأنواع التي يتم بيعها للجمهور في محافظات الصعيد وحول مصر.



ويؤكد الحاج قاسم بائع الفسيخ، أن سمك الكلابي أو كلب البحر سمى بذلك الاسم لوجود أسنان قوية لديه ويتم جلبها من مفيض توشكى، حيث يقومون بصيدها بأنفسهم وكذلك شراء بعض منها من الصيادين لتدخل مرحلة التمليح وتكون جاهزة للجمهور، موضحاً أنه يوجد زبائن يشترون الفسيخ وأنواعه من السمك جاهزة ويقومون بتنظيفها وتخليتها من الشوك بأنفسهم في المنزل، وهناك من يريدونها جاهزة ومخلية من المحل ويقوم بعمل التنظيف لها داخل المحل ليخدم كافة الأذواق، وتخرج أنواع الفسيخ والملوحة للمنازل لتكون جاهزة للتقديم بإضافة بعض الليمون والزيت والبهارات المختلفة حسب ذوق الأسر والعائلات.







