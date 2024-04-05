السيناتور بيرنى ساندرز يهدد نتنياهو بإيقاف كل المساعدات العسكرية لإسرائيل

وكالات

قال السيناتور بيرنى ساندرز لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إنه إذا لم تصل آلاف الشاحنات لإطعام الجوعى بغزة فستتوقف كل المساعدات العسكرية، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وأصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن تحذيرا هو الأقوى حتى الآن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من ان الدعم الأمريكى المستقبلى للحرب الإسرائيلية في غزة يعتمد على التنفيذ السريع لخطوات جديدة لحماية المدنيين وعمال الإغاثة.

قالت وكالة اسوشيتد برس، إن مكالمة بايدن ونتنياهو التي جاءت بعد الغارات الجوية الإسرائيلية التي تسببت في مقتل 7 من العاملين في وورلد سنترال كيتشن في غزة، طبقة جديدة من التعقيد إلى العلاقة المتوترة بشكل متزايد بين الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء إسرائيل، وتمثل رسالة بايدن تغييرا حادا في دعم إدارته الثابت لجهود الحرب الإسرائيلية، حيث هدد للمرة الأولى بإعادة التفكير في دعمه إذا لم تغير إسرائيل تكتيكاتها وتسمح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ولم يحدد البيت الأبيض ما الذي يمكن أن يتغير بشأن سياسة الولايات المتحدة، لكنه قد يشمل تغيير المبيعات العسكرية لإسرائيل والدعم الدبلوماسي الأمريكي على المسرح العالمي وقال مكتب نتنياهو في وقت مبكر من يوم الجمعة إن مجلس الوزراء الأمني وافق على سلسلة من الخطوات الفورية لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك إعادة فتح معبر رئيسي تم تدميره في 7 أكتوبر.

وقال مسئولون امريكيون قبل الإعلان الأخير ان الولايات المتحدة ستقيم ما اذا كانت التحركات الإسرائيلية ستكون كافية، وقال البيت الأبيض في بيان بايدن أوضح حاجة إسرائيل إلى إعلان وتنفيذ سلسلة من الخطوات المحددة والملموسة والقابلة للقياس لمعالجة الأضرار التي لحقت بالمدنيين والمعاناة الإنسانية وسلامة عمال الإغاثة وأوضح أن سياسة الولايات المتحدة فيما يتعلق بغزة سيتم تحديدها من خلال تقييمات للإجراء الفوري الذي ستتخذه إسرائيل بشأن هذه الخطوات.

كما أخبر بايدن نتنياهو أن التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار مقابل إطلاق سراح ما يقدر بنحو 100 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة أمر ضروري وحث إسرائيل على التوصل إلى مثل هذا الاتفاق دون تأخير وفقا للبيت الأبيض. ووصف مسؤولو الإدارة المحادثة بأنها مباشرة وصادقة.

بشكل منفصل، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بروكسل إن الدعم الأمريكي سيتم تقليصه إذا لم تقم إسرائيل بإجراء تعديلات كبيرة على كيفية تنفيذها للحرب. وأضاف: إذا لم نر التغييرات التي نحتاج إلى رؤيتها، فستكون هناك تغييرات في سياستنا

كما جدد بايدن مخاوفه بشأن خطة نتنياهو لتنفيذ عملية في مدينة رفح الجنوبية، حيث يأوي حوالي 1.5 مليون نازح فلسطيني، ومع ذلك، فقد مضت ادارته في عمليات نقل الأسلحة وتسليمها إلى إسرائيل.

وأشارت الوكالة الامريكية الى انه يوم الاثنين الماضي ، تضمنت القائمة اليومية الخاصة بعمليات نقل الذخائر للإدارة الديمقراطية بيع أكثر من 1000 قنبلة زنة 500 رطل لإسرائيل وأكثر من 1000 قنبلة زنة 1000 رطل