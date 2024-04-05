الحديد والصلب للمناجم تستهدف استثمار 166 مليون جنيه خلال عام 25/24

كتب هانى الحوتى

تستهدف شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، تنفيذ استثمارات بمبلغ 166 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل 2024/2025 لرفع كفاءة معدلات التشغيل مما يساعد في سهولة الإنتاج، على أن يتم تمويل هذه الاستثمارات من إيرادات الشركة، عن طريق التبادل السلعي أو السداد بالتقسيط لتحسين معدلات أداء الشركة وجودة منتجاتها وتخفيض التكاليف، على أن يتم توزيع الاستثمارات ما بين 7.25 مليون جنيه للبنية التحتية، و6.9 مليون جنيه لمتطلبات البيئة، و93.5 مليون جنيه لشراء معدات إنتاجية وخدمية، و58 مليون جنيه لخط تكسير خامات.

كما تستهدف الشركة، وفق لبيان الموازنة التقديرية للعام المالي 2024/2025، إنتاج 1.795 مليون طن منتجات نهائية معدة للبيع خلال العام المالي المقبل، بزيادة عن الإنتاج المتوقع وبلغ 1.543 مليون طن خلال عام 2023/2024، وبزيادة عن الإنتاج المحقق خلال العام المالي 2023/2024 والبالغ 1.552 مليون طن، وبزيادة عن الإنتاج المحقق خلال العام المالي 2022/2023 والبالغ 1.456 مليون طن، وحددت الشركة حجم الإنتاج وفقًا لحجم الطلب بالسوقين المحلي والعالمي على منتجاتها، مستهدفًا تنفيذ الخطة الإنتاجية ورفع كفاءة تشغيل معدات الشركة وتقليل فاقد العمليات التشغيلية.

وتستهدف شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، بيع 1.818 مليون طن خلال العام المالي 2024/2025 ما بيت 800 ألف طن خام حديد عالي المنجنيز من منجم الجديدة، و400 ألف طن من خام حديد من نفس المنجم مخصصين للتصدير، و500 ألف طن خام حديد عالي من منجم ناصر، و80 ألف طن خام حديد عالي المنجنيز من منجم الحارة، و15 ألف طن من خام حديد عالي الباريوم، وألف طن من حجر جيري من بني خالد، و22 ألف طن دولوميت الأدبية.