اليوم السابع
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"التأمين الشامل" تنفي ما يتم تداوله حول إعلان وظائف جديدة بالهيئة

الجمعة، 05 أبريل 2024 02:30 م
"التأمين الشامل" تنفي ما يتم تداوله حول إعلان وظائف جديدة بالهيئة جانب من توضيح الهيئة
أسوان – عبد الله صلاح

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نفت هيئة التأمين الصحي الشامل، في أسوان، في بيانٍ لها، ما تردد على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بإعلان الهيئة وظائف جديدة عن طريق التعاقد.

وأكدت هيئة التأمين الصحي الشامل، في بيانها، أن هذه المعلومات غير صحيحة ولا يوجد إعلانات تعاقد في الوقت الحالي وعند ورود أي أخبار عن وظائف جديدة بالتأمين الصحي الشامل سيكون عن طريق صفحة التأمين الأصلية وسيتم نزولها بشكل رسمي وإخطار الجميع.

ونوهت هيئة التأمين الصحي الشامل التابعة لوزارة المالية، بعدم الانسياق وراء هذه الإعلانات المزيفة.

 







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