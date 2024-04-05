الإفراط فى تناول اللحوم قد يسبب سرطان القولون .. دراسة تكشف

كتبت مروة هريدى

كشفت دراسة حديثة عن أن الإفراط فى تناول اللحوم يعرضك لخطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

ورغم أن هناك عوامل أخرى خارجة عن سيطرة الشخص قد تكون سببًا فى إصابته بهذا المرض مثل، الشيخوخة، ومرض التهاب الأمعاء (IBD)، والتاريخ الشخصي أو العائلي لسرطان القولون والمستقيم، ولكن وفقًا للدراسة، فإن اتباع نظام غذائي طويل الأمد غني باللحوم الحمراء (مثل لحم البقر أو لحم الضأن أو الكبد) واللحوم المصنعة قد يكون سببًا أيضًا فى الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

وأوضحت الدراسة أن طهي اللحوم في درجات حرارة عالية جدًا (القلي أو الشوي أو الشوي) ينتج عنه مواد كيميائية قد تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.



وأشارت الدراسة إلى استراتيجيات فعالة للوقاية من سرطان القاولون والمستقيم، مثل اتباع أسلوب حياة صحي، وتناول نظام غذائي متوازن، وممارسة الرياضة، والحفاظ على وزن صحي للجسم، والإقلاع عن التدخين.

ويعد التعرف على الأعراض المبكرة لسرطان القولون والمستقيم أمرًا بالغ الأهمية للتدخل في الوقت المناسب، وتشمل الأعراض تغيرات في عادات الأمعاء مثل الإمساك، والإسهال، وظهور دم في البراز، والتشنج أو آلام البطن، والشعور بالضعف والتعب، وفقدان الوزن غير المبرر.