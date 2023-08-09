أطعمة تساهم في تباطؤ ظهور الشيخوخة

كتبت رانيا عامر

أكدت إحدى الدراسات أن النظام الغذائي الجيد يلعب دورا هاما في الحد من ظهور الشيخوخة المبكرة لدى الكثير من الناس. وذلك وفقا لما نشرته وكالة نوفوستي.ومن جانبه أوضح الدكتور مراد جاكان تريكيجي، أخصائي العلاج بالنباتات، قائمة بالمواد الغذائية التي يجب أن تكون ضمن النظام الغذائي لكل شخص، لأنها تبطئ الشيخوخة.

قائمة المواد الغذائية التي تبطئ الشيخوخة :

وأشار الاخصائي إلى قائمة المواد الغذائية والتي منها الجوز وبذور الكتان، لأنها تحسن الذاكرة لاحتوائها على نسبة عالية من أوميجا3، وكذلك فيتامين В6 الذي يحمي من الاضطرابات المعرفية . كما تلعب هذه المواد دورا مهما في صحة القلب والأوعية الدموية وامداد الدماغ بالدم.

كما أضاف البندق والفول السوداني وبذور اليقطين واللوز، تحتوي على نسبة عالية من الزنك، الذي يساعد الجسم في مكافحة مختلف أنواع العدوى. كما أن الكركم يدعم منظومة المناعة ويحتوي على مضادات أكسدة قوية. ويساعد على إنقاص الوزن ويحمي من عواقب مرض السكري.

بالاضافة إلى أن إكليل الجبل يحسن الذاكرة، بالإضافة إلى خصائصه المضادة للشيخوخة. كما ينصح بتناول كوبين من شاي المريمية في اليوم، لأنه يساعد على منع الإصابة بمرض الزهايمر.

كما يساعد تناول عشب الجينسنج على تخفيف التوتر. وهو مهدئ جيد للجهاز العصبي. كما ينظم ضغط الدم ومستوى السكر والمزاج.والكالسيوم- عنصر مهم للجسم. فبالإضافة إلى ضرورته للهيكل العظمي، هو يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون. ويوجد الكالسيوم في منتجات الألبان وأعلى نسبة له توجد في الأجبان،. كما يوجد في البندق والفستق والفواكه المجففة والبقوليات.

وأشار الاخصائي الي أن الجلد والعظام أول من يكشف عمر الإنسان. لذلك من أجل شيخوخة صحية، يجب تناول المواد الغذائية الغنية بالكولاجين مثل الكرشة وكذلك حساء السمك وغيرها.ويضيف، كما أن المغنيسيوم ضروري لصحة الجسم. ولكن لا ينصح بأخذه على شكل أقراص. لأنه موجود في الحمص والبروكولي والسبانخ والشوكولاتة الداكنة.