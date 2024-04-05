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الأرصاد: أجواء حارة اليوم بأغلب أنحاء الجمهورية والقاهرة تسجل 31 درجة

الجمعة، 05 أبريل 2024 10:50 ص
الأرصاد: أجواء حارة اليوم بأغلب أنحاء الجمهورية والقاهرة تسجل 31 درجة حالة الطقس - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد دافئ على السواحل الشمالية، لتكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة فى القاهرة الكبرى 31 درجة مئوية .

ويشهد اليوم الجمعة، طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مايا الحرارة على السواحل الشمالية، لطيف  ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 20، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 20، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 22.







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