افتتاح مسجدين جديدين فى البحيرة بتكلفة 5 ملايين جنيه

البحيرة - ناصر جودة

أكد الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف في البحيرة، حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف .

مشيدا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أنه تم اليوم افتتاح مسجدين جديدين بمركزي دمنهور والمحمودية بتكلفة إجمالية 5 مليون جنيه وهم، مسجد الحمدية الغربي - قرية الحمدية - دمنهور على مساحة 220 م 2 بتكلفة إجمالية 2 مليون و 500 ألف جنيه، مسجد كوم النصر الكبير- المحمودية على مساحة 504 م2 بتكلفة إجمالية 2 مليون و 500 ألف جنيه.

يذكر أن خطبة الجمعة اليوم جاءت تحت عنوان "صدقة الفطر وحق الله في المال"، وأكدت خطبة الجمعة أن الإنفاق في وجوه الخير من أجّل العبادات وأفضل القربات، وان أعظم صور الإنفاق في هذه الأيام المباركة صدقة الفطر التي شُرعت طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، وهي واجبة على كل إنسان يملك قوته وقوا عياله، ليخرجها عن كل من تلزمه نفقته من أفراد الأسرة حتى الأطفال، وكذلك إخراج زكاة المال في هذا الشهر الفضيل، حيث تضاعف في ثواب الأعمال الصالحة.