استغل أواخر رمضان واستقبل العيد بجسم خال من السموم بهذه النصائح

كتبت فاطمة ياسر

يمكنك استغلال أواخر شهر رمضان، وتنقية جسمك من السموم المتراكمة داخله قبل العيد، وفقا لنصائح الخبراء للتخلص من السموم حول التغذية الجيدة لتنقية الجسم، بحسب ما أورده موقع hindustantimes، ومنها:

- ترطيب الجسم

ابدأ بترطيب جسمك بالماء لتجديد السوائل المفقودة أثناء الصيام، يمكن أيضًا أن يوفر ماء جوز الهند أو عصائر الفاكهة المخففة مصدرًا طبيعيًا للترطيب.

- الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية

ركز على تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية. توفر هذه الأطعمة الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الأساسية لدعم وظائف الجسم.

- تضمين البروبيوتيك

قم بدمج الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك مثل الزبادي أو الخضار المخمرة لتعزيز صحة الأمعاء والمساعدة على الهضم.

- تناول وجبات صغيرة ومتوازنة

ابدأ بوجبات أصغر ومتوازنة لتسهيل عودة الجهاز الهضمي إلى العمل، قم بتضمين مزيج من الكربوهيدرات والبروتينات والدهون لتوفير الطاقة المستدامة.

- تجنب الأطعمة الثقيلة أو المصنعة

ابتعد عن الأطعمة الثقيلة أو المصنعة أو الدهنية التي قد تسبب عدم الراحة أو الانتفاخ. بدلا من ذلك، اختر خيارات أخف وسهلة الهضم.

- استمع إلى جسدك

انتبه إلى إشارات الجوع والشبع في جسمك. تناول الطعام ببطء، وامضغ الطعام جيدًا، وتوقف عندما تشعر بالشبع.

- إعطاء الأولوية للنوم والراحة

اسمح لجسمك بالراحة والتعافي بعد الصيام. اهدف إلى الحصول على نوم كافٍ لدعم الصحة العامة وتعزيز الشفاء. النظام الغذائي الذي يتم التحكم فيه خلال هذه الأيام سيساعد على فقدان الوزن، كما أن الاستدامة ستساعدك على الحفاظ على الوزن.

