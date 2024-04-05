إيطاليا تؤكد رغبتها فى فتح مرحلة جديدة من العلاقات مع الصين

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أعربت إيطاليا، عن رغبتها فى فتح مرحلة جديدة فى العلاقات مع الصين، وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالى أنطونيو تايانى - خلال مؤتمر صحفى لتقديم اللجنة الاقتصادية المختلطة ومنتدى حوار الأعمال الإيطالى الصينى الذى سيجتمع يومى 11 و12 أبريل فى مدينة فيرونا الإيطالية، وفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية (آكي) - "إنه بعد قرار عدم تجديد مذكرة التفاهم الخاصة بالحزام والطريق مع جمهورية الصين الشعبية، نريد أن نفتتح مرحلة جديدة فى العلاقات بين روما وبكين".



وأضاف: "نريد أيضًا، دون المساس بالأصول الاستراتيجية الوطنية، تسهيل جذب الاستثمارات الصينية المؤهلة إلى إيطاليا".



وأشار تايانى إلى أن هذا الاجتماع يمثل الموعد السياسى الأول المهم مع الصين فى عام 2024 والذى تحتفل فيه بلاده بمرور 20 عامًا على الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الصين.



وأوضح أن الهدف النهائى هو تعزيز الحوار والتعاون مع بكين فى قطاعات أولوية وإعادة التوازن، مؤكدًا على أن الصين سوق رئيسية بالنسبة لإيطاليا.