إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 3 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين "موتوسيكلين" بناحية مفارق أبو نصار - التل الكبير بمدينة القرين بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى القرين المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مسشتفى القرين المركزي بوصول كلا من: "عمرو صلاح" 19 عاما، و"أحمد جابر" 16 عاما، و"أحمد جبر" 18 عاما، مقيمين بمفارق أبو نصار، مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم بين موتوسيكلين بناحية مفارق أبو نصار - التل الكبير بمدينة القرين، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.