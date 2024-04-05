إصابة 11 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص على طريق أبو سمبل جنوب أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

شهد طريق أبو سمبل السياحي جنوب محافظة أسوان، اليوم، حادث انقلاب سيارة ميكروباص وأسفر عن إصابة 11 شخصا، وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أبو سمبل السياحي بالقرب من الكيلو 110، وأسفر الحادث عن إصابة 11 شخصا، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وانتقلت الجهات الأمنية إلي مكان الحادث لعمل التحريات الأولية ورفع آثار الحادث وذلك لتيسير الحركة المرورية للطريق، تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.