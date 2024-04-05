تكريم 400 من حفظة القرآن الكريم بقرية أبشان فى كفر الشيخ.. فيديو

كفر الشيخ- محمد سليمان

رصدت عدسة اليوم السابع بكفر الشيخ، تكريم 400 من حفظة القرآن الكريم، بمسجد المغفرة بقرية إبشان التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بحضور المهندس فوزي الرفاعي، وأشرف كابونجا أقوى رجل في العالم، وعدد من رجال الأوقاف، وأهالي قرية ابشان، والأطفال حفظة القرآن الكريم.

الجدير بالذكر، أن الشيخ عطا بسيونى، وكيل الوزارة، وجه جميع مفتشي الإدارات بضرورة متابعة كافة الأنشطة المقامة بالمساجد خلال شهر رمضان المبارك من أمسيات دينية، أو لقاءات فكرية، أو مقارئ نموذجية ومقارئ الجمهور ومقارىء الأئمة، وكذلك الأسابيع الثقافية بجميع مساجد الجوده، وصلاة القيام ، وخاطرة التراويح ، وبرنامج تصحيح التلاوة ، والملتقى الفكري في شهر رمضان المبارك ، وأنشطة الواعظات، بالإضافة إلى متابعة مجالس الإقراء والإفتاء والدروس المنهجية في المساجد، وإعداد تقرير مفصل نهاية كل شهر، وضرورة تحمل المسؤلية، والحفاظ على بيوت الله مبنى ومعنى، سائلاً الله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يبارك لنا فيه، وأن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها في أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار.



أشرف كابونجا أقوى رجل في العالم يشارك في تكريم حفظة القرآن الكريم



تكريم حفظة القرآن الكريم