أخبار مصر.. أجواء حارة يعقبها انخفاض حرارة.. الأرصاد تحذر من الطقس المتقلب

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تحذير الهيئة العامة للأرصاد الجوية من الطقس المتقلب خلال الأسبوع المقبل.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

السيدة انتصار السيسى بمناسبة يوم اليتيم: دورنا أن نوفر لهم سبل الراحة والأمان

بمناسبة يوم اليتيم، قالت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":"لكل يتيم الحق أن يعيش حياة سعيدة كلها أمل ورعاية، ودورنا أن نوفر لهم كل سبل الراحة والأمان والتعويض، فليكن كل منا عائلة لكل يتيم، نشاركهم أفراحهم وأحزانهم ونرسم البسمة على وجوههم.. كل عام وجميع أبناء مصر بخير".

وزير المالية: نستهدف خفض العجز والدين العام.. وتـحقيق فائض أولى 3.5%

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الأولويات الرئاسية فى "الجمهورية الجديدة" التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع انطلاق مرحلة جديدة في مسيرة بناء وتنمية القدرات الشاملة للدولة المصرية الحديثة، سوف تسهم في تغيير الوجه الاقتصادي لمصر، يتصدرها استكمال مسيرة الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية لجنى ثمار 10 سنوات من الإنجازات بجذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير المزيد من التشغيل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وزارة الأوقاف تفتتح 20 بيتا من بيوت الله منها 14 مسجدًا جديدًا

افتتحت وزارة الاوقاف 20 مسجدًا اليوم الجمعة، منها 14 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و6 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 885 مسجدًا منها 693 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و192 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى5/ 4/ 2024م 11907 مساجد، بتكلفة تقدر بنحو 18 مليارًا و97 مليون جنيه.

مجلس حقوق الإنسان يتبنى قرارا بحظر تصدير السلاح لإسرائيل بأغلبية 28 صوتا

تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة قرارا بحظر تصدير السلاح لإسرائيل بأغلبية 28 صوتا، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

الخط الثالث للمترو يمد عمله ساعة اليوم بمناسبة مباراة الأهلى وسيمبا

أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث للمترو، تمديد مواعيد عمل الخط الأخضر، اليوم الجمعة، ساعة بمناسبة مباراة الأهلي وسيمبا المقامة على استاد القاهرة الدولي، على أن تكون آخر رحلة من محطة عدلي منصور إلى محطة محور روض الفرج الساعة 12:20 صباحاً.

ليلة القدر .. وزارة الأوقاف تعلن برنامج ليلة الـ 27 بالمساجد

أعلنت وزارة الأوقاف برنامج المساجد الكبرى ومساجد آل البيت والمساجد الحاصلة على الجودة والتي بها أئمة قادة فكر أو درس رائدات فكر

خارجية فلسطين ترحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان وقف بيع السلاح إلى إسرائيل

رحبت الخارجية الفلسطينية باعتماد مجلس حقوق الإنسان الأممي قرارات فلسطين حول المساءلة ووقف بيع وتصدير السلاح إلى إسرائيل، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

أجواء حارة يعقبها انخفاض حرارة.. الأرصاد تحذر من طقس متقلب الأيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس متقلب خلال الأسبوع المقبل، حيث يشهد اليوم طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد دافئ على السواحل الشمالية، لتكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة فى القاهرة الكبرى 31 درجة مئوية .