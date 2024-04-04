5 أطعمة تساعد على النوم بشكل أفضل والتغلب على الأرق

كتبت مروة هريدى

يعد الحصول على نوم مريح أمرًا ضروريًا للصحة العامة، وفي حين أن هناك عوامل مختلفة تؤثر على نوعية النوم، إلا أن النظام الغذائي يلعب دورًا مهمًا في تعزيز الاسترخاء والحث على النوم العميق، ووفقًا للتقرير المنشور بموقع "تايمز أوف انديا" هناك 5 أطعمة معروفة بخصائصها المساعدة على النوم خاصة إذا تم تناولها في المساء.





فيما يلى.. 5 أطعمة تعزز النوم الجيد:

الشوفان

يمكن أن يلعب الشوفان، الذي يتم تناوله عادةً كوجبة إفطار، دورًا مهمًا في تعزيز النوم الجيد، ويمكن أن تساعد الكميات الكبيرة من الكربوهيدرات المعقدة والألياف الموجودة فيه بالتحكم في مستويات السكر في الدم وتعزيز النوم المستقر طوال الليل. كما أنها تحتوي على الميلاتونين، مما يجعلها وجبة خفيفة رائعة قبل النوم.





الموز

يحتوي الموز على كل من المغنيسيوم والبوتاسيوم، اللذان يعملان على الاسترخاء الطبيعي للعضلات، ويحتوي الموز أيضًا على التربتوفان، وهو حمض أميني يتحول إلى السيروتونين والميلاتونين في الجسم، مما يعزز الشعور بالاسترخاء والنوم.

سمك السالمون

غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية، وقد يساعد سمك السلمون على تحسين نوعية النوم عن طريق تقليل الالتهاب وتعزيز الشعور بالراحة والاسترخاء، وبصرف النظر عن هذا، يعد سمك السلمون أيضًا مصدرًا جيدًا لفيتامين د، والذي يعتبر ضروريًا لنوم أفضل.

اللوز

اللوز مصدر جيد للمغنيسيوم الذي يرتبط بتحسين نوعية النوم، حيث يساعد المغنيسيوم على استرخاء العضلات وتعزيز الشعور بالهدوء، مما يسهل النوم.

التوت

غني بالميلاتونين، وهو الهرمون الذي يتحكم في دورة النوم، وقد يساعد تناوله قبل النوم على تحسين نوعية النوم.