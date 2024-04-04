محافظ الوادى الجديد يتفقد السوق الحضارى بالفرافرة ويوجه بدعم أصحاب المنافذ

الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، سوق الفرافرة الحضاري، وذلك خلال جولته التفقدية بالمركز، يرافقه الدكتور ياسر محمود رئيس المركز، حيث أشاد بتنوع الأنشطة التجارية وانتظام عمل السوق الذي يتيح مكان حضاري للباعة والمواطنين من أهالي المركز، موجهًا بالحفاظ على نفس المستوى من الخدمة، والإعلان عن الأسعار بشكل واضح بالمحال؛ لمنع استغلال المواطنين، وتوفير كميات من الأسماك الطازجة من إنتاج بحيرة باريس بالسوق، كما وجه بمتابعة انتظام أصحاب المحال بتشغيلها وفي حال عدم الجدية يتم سحبها وإعادة طرحها.

وكان محافظ الوادي الجديد، عقد لقاءََ مع أهالي قرى الخير والنماء بمركز الفرافرة، استكمالًا لسلسة اللقاءات الجماهيرية المتواصلة طوال شهر رمضان المبارك مع المواطنين بأنحاء مراكز المحافظة، وذلك لبحث أهم المطالب والشكاوى المقدمة من المواطنين.

ووجّه الزملوط بعدد من التوجيهات منها سرعة تسليم أراضي تقسيمات الشباب مع منح مهلة لمدة سنة لبدء التنفيذ، على أن يتم سحب الأرض حال عدم التنفيذ، والموافقة على تخصيص أرض لإقامة مسجد بالقرية والمساهمة في إنشائه، وإعداد مقايسة لإنشاء معهد أزهري لخدمة طلاب التعليم الأزهري، وتطبيق شروط الحصول على أراضي تقسيمات الشباب على أراضي الجمعيات من حيث تكلفة توصيل المرافق وتخصيص 25% من القيمة لصالح الوحدة المحلية، وتخصيص أرض لصالح المعلمين الراغبين في الاستقرار بالمركز، بشرط عدم السماح ببيعها، تشجيعًا ودعمًا للعملية التعليمية والتنموية بالمركز.