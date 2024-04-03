محافظ الوادى الجديد يفتتح وحدة طب أسرة أمان بمركز الداخلة ضمن حياة كريمة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

افتتح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحدة طب الأسرة بقرية الأمان بمركز الداخلة، وذلك خلال جولته التفقدية للمركز، يرافقه اللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز والدكتور هشام بكر وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والدكتور عبد الله كامل مدير الإدارة الصحية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وقطاع الصحة ورئاسة مركز الداخلة.

حيث أشاد بمستوى التجهيزات والخدمات الطبية المقدمة من خلال الوحدة والمقامة على مساحة 4480 م2، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة " وتوفير خدمة طبية لائقة للمواطنين بالمناطق النائية والمحرومة، لافتًا إلى أن الوحدة تضم عيادات طبية ومعملين تحاليل وصيدلية وخدمات تنظيم الأسرة والمبادرات الرئاسية الصحية والتطعيمات، كما تضم عدد من الأطباء المقيمين والكوادر الطبية اللازمة لتقديم الخدمة.

جانب من الافتتاح (1)



جانب من الافتتاح (2)



جانب من الافتتاح (3)