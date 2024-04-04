محافظ الغربية وصناع الخير يسلمان مساعدات مالية لـ 25 عروسا من الأسر الأولى بالرعاية

الغربية محمد طارق

سلم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وهاني عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي مساعدات مالية لعدد 25 عروسة يتيمة من الأسر الأولي بالرعاية من قري ومراكز الغربية المختلفة دعما لاتمام زفافهن يأتى ذلك ضمن مبادرة " فرحة" التى اطلقتها صناع الخير لإدخال الفرحة على الأسر غير القادرة من خلال دعم زواج فتياتها المقبلات على الزواج واللاتى تعطل زفافهن بسبب عدم مقدرتهن على تجهيز انفسهن ويتم تنفيذ المبادرة في محافظة الغربية في إطار بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين المحافظة وصناع الخير لدعم الشرائح الاولي بالرعاية.

وفي كلمته في احتفالية تسليم الدعم المادي للعرايس بديوان عام المحافظة هنئ محافظ الغربية العرائس المقبلات على الزواج مثمنا دور مؤسسة صناع الخير للتنمية بالمساهمة فى تزويج الفتيات غير القادرات ، مشيرا إلى أن صناع الخير دائما ما تكون متواجدة لمساعداة شرائح غير القادرين داخل المجتمع بتقديم منظومة خدمات تنموية مستدامة ومتكاملة مشيرا إلى أن تقديم تلك المساعدات هو حق أصيل من حقوقهم والذي ترعاه الدولة لتخفيف العبء عن كاهلهم، مشيدا بدور المجتمع المدني ومساهمتهم الفعالة في دعم الأسر الأولى بالرعاية.



واكد محافظ الغربية ان المرأة المصرية تلعب دور محوري في بناء مجتمع قوي فالأم هي المدرسة الأولى لغرس الوعي في نفوس الأبناء، لتحقيق حياة سليمة مستدامة، والتي تصب في خدمة توجهات الدولة في جمهوريتها الجديدة، التي أطلقها رئيس الجمهورية، التي تلعب فيها المرأة دوراً محورياً هاماً، سواء كان دورها في تغذية أطفالها للقضاء على سوء التغذية، واستبدال الوجبات الجاهزة بوجبات صحية سليمة متكاملة، لبناء أجساد قوية قادرة على العمل والبناء.

من جانبه أوضح هاني عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية أن مبادرة صناع الخير "فرحة" لدعم إتمام زفاف الفتيات غير القادرات المقبلات على الزواج يتم تنفيذها تحت رعاية السيدة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي وبالتنسيق مع السادة المحافظين فى المحافظات المستهدفة.

وأشار عبدالفتاح إلي أن صناع الخير أهدت كل عروسة من الـ25 عروسا مبلغا ماليا قدره 20 ألف جنيه بتكلفة إجمالية نصف مليون جنيه.

وأوضح عبدالفتاح أن صناع الخير ومن خلال مبادرة "فرحة" لدعم الفتيات غير القادرات المقبلات على الزواج فى إتمام زفافهن نجحت حتى الان فى اتمام زفاف 500 عروسة يتيمة غير قادرة من المحافظات المختلفة سواء باهدائهن اجهزة كهربائية او بإهدائهن مبلغ مالى.

وأشار عبدالفتاح إلي أن مبادرة فرحة يتم تنفيذها ضمن منظومة خدمات انسانية تعمل صناع الخير على تنفيذها على الأرض تتضمن خلق فرص عمل غير تقليدية للسيدات المعيلات من خلال تدريبهن على الحرف والمشغولات اليدوية سواء فى مركز إستدامة لدعم وتدريب وتأهيل المرأة الريفية كذلك تقديم الخدمات الطبية ذات الجودة فى مجالات الحد من الاصابة بالعمى والقدم السكرى وأمراض القلب والامراض الجلدية المزمنة من خلال مبادرات صناع الخير المختلفة فضلا عن اعادة اعمار القرى الاشد احتياجا وتوزيع المساعدات الموسمية .



